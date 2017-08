Diese Band macht junge, frische Musik, die man so garantiert noch nie gehört hat! Ruhige Soul-Balladen verwandeln sich organisch in treibende Offbeat-Partygrooves, Samba-Rhythmen gehen plötzlich in leichten Swing über, Bluesrock vermischt sich mit Pop-Jazz, Hip-Hop, Funk und anderem. Gemacht wird einfach, was gut klingt, egal, womit man das nun etikettieren würde und trotzdem hat alles immer den einzigartigen „STILL IN THE WOODS-Sound“, der sich aus der Kombination von Sängerin Anna Hauss mit Pianist Robert Wienröder, Bassist Raphael Seidel und Drummer Jakob Hegner ergibt. Beeinflusst werden die vier Musiker dabei von Bob Dylan, Sophie Hunger, Avishai Cohen, Erykah Badu, Tigran Hamasyan, Herbie Hancock und vielen anderen.

Gefunden und erfunden hat man sich seit 2014 in Berlin, Leipzig und Dresden. Im Frühjahr 2016 entstand bereits die erste EP „In My Own Arms“ und im Herbst folgte die Release-Tour durch Deutschland und die Niederlande. Das Debütalbum ist bereits in Planung und wird im kommenden Winter erscheinen.