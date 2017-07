TEX (solo)

Die Böblinger Songtage präsentieren an drei Tagen acht Bands aus Deutschland. Die Böblinger Songtage, die 2014 erstmals im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Sommer am See" stattgefunden haben, stellen, fernab des Mainstream, das Lied und den Künstler in den Mittelpunkt.

Auch bei der vierten Auflage der Böblinger Songtage wird der Weg, Künstler aus Deutschland, mit deutschen Texten zu präsentieren konsequent weitergeführt und es wird fantastische Musik von außergewöhnlichen Künstlerpersönlichkeiten geben.

Mit dabei 2017 in Böblingen sind Marcel Brell, Voodoo Jürgens, Null, Naima Husseini, TEX, Alterna Story, Bernd Begemann und Enno Bunger.

Die wunderbare Atmosphäre am Oberen See und die Nähe des Publikums zu den Künstlern ist einer der Trümpfe der Böblinger Songtage. Das hier erhältliche Festivalticket berechtigt zum Besuch aller drei Festivaltage, es ist übertragbar ausschließlich im Vorverkauf erhältlich.