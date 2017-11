Thabilé & Band

Album Pre-Release Konzert “Dlamini ‘Echo”

Thabilé ist eine aufstrebende Künstlerin aus Soweto, Südafrika. Ihre unbefangene zugleich sanfte und starke Stimme verbindet Elemente aus Jazz, Soul und traditioneller afrikanischer Musik. Aufgewachsen in Südafrika, welches die Jahrhunderte lange Apartheid erst verarbeitet, sind die Texte in Thabilés Debüt-Album „Dlamini Echo“ zum einen durch diese Erfahrungen inspiriert und zum anderen durch die vielen verschiedenen Lebensgeschichten von Frauen. Neben ihrer atemberaubend warmen Stimme fasziniert die Stuttgarter Südafrikanerin ihr Publikum durch ihre fesselnde Bühnenperformance. Zusammen mit ihrer Band in immer wechselnder Besetzung lädt sie ein zu einem Abend zum Träumen, Reisen und Tanzen. Thabilé hat während der Bunt statt Braun – Jugendkulturwoche 2017 mit KonfirmandInnen der Michaelskirche Waiblingen einen Workshop zum Thema „Gospel-Gesang“ angeleitet. „Globales Lernen“ war ein Teil davon (durchgeführt von Steve Bimamisa). Eine gemeinsame gesangliche Präsentation dieser Begegnung gibt es am Anfang des Konzertes.

Zum Debüt-Album „Dlamini Echo“:

Ihr Debüt-Album, welches im Frühjahr 2018 bei dem Weltmusik Label Bimsum Production veröffentlicht wird, trägt den Namen des Townships „Dlamini“, der Teil Sowetos, in dem sie geboren wurde. In 16 hybriden akustischen Songs zwischen den verschiedensten Genres (Pop, Jazz, Soul, Soukouss & Latin) und mit einem afrikanischen roten Faden erzählt sie nostalgisch von dem Echo ihres Leben in Dlamini.