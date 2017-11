Fidels Fritz im Kulturhaus Schwanen

Zum 13ten Mal laufen „The Bring It Home Boys“ im Fidels Fritz in Waiblingen zum X-MAS-Rock auf. Der 23.12. steht fest im Terminkalender der Heimbringer. „Bevor es an Weihnachten richtig besinnlich wird, lassen wir es nochmal ordentlich krachen“. Die Cover-Groove-Connection präsentiert ein Programm von Klassikern aus den 70ern bis hin zu aktuellen Chart-Hits mit einer Energie, dass es jeden in den Füßen juckt. Der Funke springt über. Die Begeisterung auf der Bühne überträgt sich auf das Publikum und wenn “The Bring It Home Boys” loslegen, bleibt keiner mehr ruhig auf seinem Platz. Die Zeichen stehen auf Party in der Luna Bar, dem TBIHB-Wohnzimmer: „Wenn Deine Füsse zucken, Deine Hüften wackeln und Deine Hände unwillkürlich beginnen zu klatschen, dann bist Du zu Hause - dann bist Du bei The Bring It Home Boys“. Jochen Vogt (Gesang), Tobias Wörner (Gesang, E-Gitarre), Steffen Kohl (Gesang, Akustik-Gitarre), Tobias Scheck (Gesang, Bass), Jochen Breckner (Keyboards) und Tom Steinbach (Schlagzeug) bieten mit laufend wechselnden Lead-Sängern ein mitreißendes, abwechslungsreiches Konzert-Ereignis. The Bring It Home Boys – die Party kann beginnen!