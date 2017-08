Tianwa Yang (Violine)

Einen klingenden Auftakt der neuen Theaterspielzeit des Kulturamts Fellbach gestaltet die Württembergische Philharmonie Reutlingen mit der jungen Weltklasse-Geigerin Tianwa Yang. Auf dem Programm stehen drei virtuose Meisterwerke der Romantik: „Die Moldau“ von Friedrich Smetana aus dem Zyklus „Mein Vaterland“, das Violinkonzert a-Moll op. 53 von Antonín Dvořák sowie die zweite Sinfonie D-Dur op. 73 von Johannes Brahms.

„Tianwa Yang ist die stärkste junge Geigerin, weit und breit“, schrieb die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung über die 1987 in Peking geborene Ausnahmemusikerin, die bereits mit 13 Jahren als bisher weltweit jüngste Interpretin die 24 Capricen von Niccolò Paganini auf CD einspielte. Seit 2013 in Kassel lebend, debütierte sie als Solistin bereits bei international renommierten Klangkörpern wie dem Bayerischen Staatsorchester München oder dem Royal Philharmonic Orchestra London. 2014 erhielt Tianwa Yang einen ECHO Klassik als „Nachwuchskünstlerin des Jahres“ und wurde mit dem Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. 2015 wurde sie erneut mit einem ECHO Klassik geehrt – diesmal als „Instrumentalistin des Jahres“.

Die Württembergische Philharmonie Reutlingen hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1945 zu einem international gefragten Orchester entwickelt, das neben Gastspielen im In- und Ausland regelmäßig bei bekannten Festivals auftritt. Dabei ist die WPR in den bedeutendsten Sälen zu erleben und konzertiert mit Solisten von Weltrang wie Edita Gruberova, Jonas Kaufmann, José Carreras, Thomas Hampson oder Lang Lang. In Fellbach gastiert das Orchester unter seinem neuen Chefdirigenten Fawzi Haimor.