Tommie Harris & Friends

Tommie Harris ist ein Sänger der Spitzenklasse, der sich durch brillante Technik und einen großer Tonumfang auszeichnet. Er wuchs in Birmingham Alabama in den schweren Zeiten der Rassentrennung auf und begann seine musikalische Karriere bereits in jungen Jahren als Gospelsänger. Er sang in den Clubs der Südstaaten bis es ihn, wie viele seiner Kollegen, nach Chicago zog. Dort lernte er Muddy Waters und andere Bluesgrößen kennen und war in Jimmy Reeds Band als Schlagzeuger engagiert. Tommie kam in den 70er Jahren mit der US Army nach Europa und machte schließlich Deutschland zu seiner neuen Heimat. Er tourte in Europa mit vielen internationalen Bluesgrößen wie Luther Allison, Big Jay McNeely, Al Copley, Red Holloway, Maisha Grant, Gene „Mighty Flea“ Conners u.v.a..

Andreas Schmid-Martelle ist außer mit Tommie Harris auch oft mit der Latin/Lounge-Band „Jazzamor“ unterwegs. Jo Tysiak ist fest in der Musikszene im Rhein-Main-Gebiet verankert, wo er schon seit vielen Jahren regelmäßig in unterschiedlichen Besetzungen mit Tommie Harris spielt. Thore Benz entwickelte seine groove-orientierte Spielweise am Bass in der Zusammenarbeit mit Musikern aus Afrika, Südamerika.

Tommie Harris, Gesang, Schlagzeug

Andreas Schmid-Martelle, Gitarre

Jo Tysiak – Alt Saxophone/Tenor Saxophone

Thore Benz – E-, und Kontrabass