Die großen Sommerferien stehen an, und eigentlich kann sich der 14-jährige Maik nicht beschweren. Dank seiner wohlhabenden Eltern verbringt er seine freien Tage in einem schicken Haus inklusive Swimmingpool. Da sich aber weder seine Eltern noch seine Mitschüler großartig um den unscheinbaren Außenseiter kümmern, droht die große Ferien-Langeweile. Doch dann taucht Tschick auf, um Maik kurzerhand auf eine Spritztour in einem geklauten Lada mit zu nehmen. Prompt brechen die beiden Freunde ohne Kompass, Karte oder Ziel auf zu einer Reise ins sommerliche Ungewisse.

Deutschland 2016, 93 Min.

Regie: Fatih Akin

Darsteller: Anand Batbileg, Tristan Göbel, Nicole Mercedes Müller