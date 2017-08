Wasen Opening

Wasen-Halbzeit in Cannstatt. Du mit dem Champagner-Krug in der Hand, die unbekannte Dirndl-Schönheit im Arm. Du mit dem Lebkuchenherz um den Hals, die Lederhosen buhlen um deine Aufmerksamkeit. Die After-Wasen-Fete rocken MESSAGE & SEEK auf dem Hip Hop Floor. TOMI sorgt für die elektronischen Klänge in der Smokers Lounge.

Willkommen zu unserem Type of Wasen-Way. In voller Liebe für das Cannstatter Volksfest empfangen wir euch an den nächsten drei Samstagen mit aufwendiger Wasen-Deko, gewohnt gutem HipHo- Sound und prallgefüllten Champagner-Krügen. Nach dem Bier ist vor dem Schampus. Nach dem Zelt ist vor aLIVe im aer Club. Tracht very welcome (aber keine Pflicht). Reserviert jetzt eine Lounge, damit ihr entspannt weiterfeiern könnt.