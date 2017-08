Wasen Opening

Eben noch im Festzelt und jetzt bei aLIVe auf den Tanzflächen. Lass dich vom sparkling Champagner-Kübel revitalisieren und du bist wieder alive für alles was da noch kommen mag in dieser Nacht. 80 CUZ & ANREY mixen Hip Hop und RnB zu deinem Lieblingssound zusammen. NICK MORENA übernimmt den elektronischen Part im kleinen Floor.

Willkommen zu unserem Type of Wasen-Way. In voller Liebe für das Cannstatter Volksfest empfangen wir euch an den nächsten drei Samstagen mit aufwendiger Wasen-Deko, gewohnt gutem HipHo- Sound und prallgefüllten Champagner-Krügen. Nach dem Bier ist vor dem Schampus. Nach dem Zelt ist vor aLIVe im aer Club. Tracht very welcome (aber keine Pflicht). Reserviert jetzt eine Lounge, damit ihr entspannt weiterfeiern könnt.