Out in the Storm wurde im Juli 2017 veröffentlicht und ist Katie Crutchfields viertes Album als Waxahatchee und ihr zweites Release für Merge Records. Und es ist eine große Freude, Waxahatchee durch all diese Stadien zu begleiten. Denn während Crutchfield nach ihrem introspektiven Homerecording-Debüt American Weekend von 2012 plötzlich wie eine Indie-Band aus einem mid-90s Feelgood-Movie klang (der Regisseur hatte hier vermeintlich Sleater-Kinney im Sinn), scheint der Wechsel zu Merge Records mit einer „Tieferlegung" einher gegangen zu sein. Natürlich ist und bleibt der Waxahatchee-Sound uplifting und bright, und auch Crutchfields Songs werden weiterhin durchweht von den gewohnten Woohoohoos und Singalongs – doch im Subtext schimmert es mitlerweile in dunkleren Tönen. „Propulsive, aerodynamic indie rock" nennt Pitchfork das – und mit aerodynamisch ist sicherlich nicht nur die solide Produktion von John Agnello gemeint, sondern umsomehr Waxahatchees Talent, atmosphärische Topics in catchy Hooklines zu verpacken.

Support: Allison Crutchfield And The Fizz (USA)

Präsentiert von: Spex, MusikBlog, ByteFM und Lift