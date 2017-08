× Erweitern Richard Becker

Hölderlinsaal

Biografisches Musical von Heiner Kondschak

Mit dem biografischen Musical „We shall overcome – Pete Seeger“ sorgte das Theater Lindenhof, Melchingen, gemeinsam mit dem Tübinger Chor Semiseria im Mai bei den renommierten Ruhrfestspielen Recklinghausen für Begeisterungsstürme.

„We shall overcome“, „Where have all the flowers gone“, „If I had a hammer“ – mit seinen weithin populären Protestsongs hat Pete Seeger (1919–2014) nicht nur Freiheits- und Friedensbewegungen weltweit inspiriert, sondern auch Musikgrößen wie Bob Dylan, Joan Baez oder Bruce Springsteen nachhaltig geprägt. Von Anfang an war sein musikalisches Schaffen eng verknüpft mit sozialem und politischem Engagement: Er sang für die Arbeiter- und die Bürgerrechtsbewegung, kämpfte gegen den Vietnamkrieg und engagierte sich für den Umweltschutz. Noch im hohen Alter bezog Pete Seeger politisch Stellung und trat 2009 bei der Amtseinführung von US-Präsident Barack Obama auf. Nun hat der Musiker, Schauspieler und Regisseur Heiner Kondschak, der spätestens seit seinem hochgelobten Bob-Dylan-Abend als Spezialist für biografisches Musiktheater gilt, das Leben und die Lieder der Folkikone in einer groß angelegten Produktion in Szene gesetzt. Gemeinsam mit Schauspielern des Theaters Lindenhof, Melchingen, und dem 30-köpfigen Tübinger Chor Semiseria zeichnet Kondschak, der selbst in die Rolle des älter gewordenen Pete Seeger schlüpft, das ebenso berührende wie humorvolle Porträt einer stets aufrechten und authentischen Künstlerpersönlichkeit und lässt zugleich ein ganzes Jahrhundert politischen und gesellschaftlichen Wandels in den USA lebendig werden.

„Live gesungen und gespielt … entfalten diese Lieder Kraft, reißen mit, sich im Herzen jung und jeder Herausforderung gewachsen zu fühlen“, schreibt die Presse. „Das gesamte Team und die Darsteller wurden mit stehenden Ovationen gefeiert.“