Das Kabarett-Theater Distel ist das größte Ensemble-Kabarett Deutschlands, dazu sicherlich auch das bekannteste. Es wurde bereits 1953 als Ost-Berliner Gegenpol zu älteren West-Berliner Kabaretts gegründet und ist inzwischen eins der "dienstältesten" Kabarett-Theater. Die Distel bietet tagesaktuelle Programme zu politischen und allgemein gesellschaftlichen Themen. Das Kabarett-Theater Distel steht in der Tradition des klassischen Nummern-Kabaretts, das aus Sketchen, Parodien, Monologen, sarkastischen Liedern und Livemusik temporeiche und unterhaltende Programme inszeniert. "Wer früher zockt, ist länger reich" wurde am 22. Juli 2016 uraufgeführt und kommt nun, am 16. September, als Gastspiel nach Mühlacker.

Auf der Bühne: der Güllepumpenproduzent Cornelius Millermann (Michael Nitzel) als Vorsitzender, der pensionierte Lehrer Gotthilf Schmutzler (Edgar Harter) als Kassenwart und der Kneipenwirt Hacki (Matthias Felix Lauschus) als Beisitzer des Verschönerungsverein e.V. des 900-Seelen-Dorfes Ehmte -Bahnhof. Ungewollt sind 133.465,27 € auf dem Vereinskonto gelandet. Sie stammen vom Glücksspiel, mit dem der Vereinsvorstand die paar Kröten aus der Schwarzkasse verzocken wollte. Jetzt bloß nicht die Gemeinnützigkeit gefährden. Denn bevor die Behörden in die Bücher der Reichen und Schönen schauen, prüfen sie lieber die Kassen kleiner Vereine. Doch wohin bloß mit der ganzen Kohle? Die Vereinsspitze will die Angelegenheit unkonventionell lösen; schließlich ist Geld ja überall knapp. Doch alles läuft schief, niemand will das Geld. Weder die örtliche Schule mit ihren Toiletten, die an prähistorische Ausgrabungsstellen erinnern, noch Schäuble, obwohl man ihm den prall gefüllten Umschlag extra diskret in einer Autobahntoilette übergeben will … Die stachlige Distel unterhält wieder mit spitzem Humor. Gestichelt, gespottet, seziert und verrissen wird stets brandaktuell. Ob Sketch, Solonummer oder sarkastischer Song - mit ihrem geistreich gewitzten Programm sorgt das Distel-Ensemble für famoses Vergnügen am Nerv der Zeit.