What´s Hot Cruise No. 1

Metalbands gibt es wie Sand am Meer. Dann gibt es aber welche, die aus dieser schwarzen Masse hervorstechen. BLEEDING OUT THE RAGE aus Donzdorf ist eine davon. Der Sound der vier Jungs zeichnet sich durch verzerrte Gitarren, harte Drums, druckvollen Bass und raffinierte, sowie dynamische Vocals aus. Ein hartes Brett auf die Ohren und eine packende Atmosphäre sind auf jedem BOTR Konzert gang und gäbe. Egal ob als eingefleischter Fan oder beim ersten Besuch: Das Publikum wird mitgerissen und erlebt eine packende und abwechslungsreiche Show.

Lauter, großkotziger Rock muss nicht immer aus den USA kommen… Ein Beispiel dafür: Bouncing Betty aus der Motorcity Stuttgart. Die Jungs von Bouncing Betty zelebrieren genau die Art Rockmusik, die in den letzten Jahren fast schon verloren ging: rotzfrech, energiegeladen und gerade raus – gepaart mit radiotauglichen Hooks. Last but not least haben Bouncing Betty Songs eines gemeinsam: Ohrwurmcharakter und jede Menge Hit-Potential!

Was ist los? Soll es das schon gewesen sein? Aufstehen, Mund abwischen, weitermachen, laut aufschreien. Egal was das Leben bringt, egal was noch so kommt. Gegenwart statt Vergangenheit! Ein Strahlemann kann nun wirklich jeder sein. Mit einer Mischung aus krachenden Riffs und dampfenden Rhythmen, zieht die 2 Mann starke Rock-Kombo los.

Schwer in ein Genre zu pressen und doch irgendwie eine Mischung aus Leben und

Träumen, aus Trümmern und Ruinen, aus halb voll und halb leer. Irgendwie so wie die heutige Zeit, stets rau und unberechenbar! Bleib am Start! Sei ein Strahlemann!

Die Melodic Hardcore-Band These Days to Come will ihre Zuhörer mit ihrem energiegeladenen Sound, der irgendwo zwischen Melancholie und Brutalität liegt, mitreißen. Durch Authentizität, Emotionalität und Texte, die sich mit dem Leben und den damit verbundenen Fragen beschäftigen, scheint die Musik der fünf Jungs die Zeit einen Moment stehen zu lassen.