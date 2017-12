Unsere Winterwanderung findet am 28.12.2017 statt.

Ausgangspunkt ist um 13:00 Uhr beim "Ochsen" in Kottspiel. Wir laufen eine kleine Schleife mit Zwischenstopps in Halden und auf der Tannenburg.Hier ist auch eine Burg-Führung geplant Ankunft am "Ochsen" in Kottspiel um ca. 18:00 Uhr.

Für eine kurze Anmeldung im Schützenhaus bedanken wir uns.