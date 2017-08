Wuerttembergische Philharmonie Reutlingen

Ein Querschnitt durch siegreiche Blockbuster-Broadway-Musicals! Natürlich haben wir jeweils die Hits für Sie ausgesucht und der WPR-Chefdirigent Fawzi Haimor bringt erstklassige Solisten direkt vom Broadway nach Reutlingen: Alli Mauzey wurde dort beispielsweise zuletzt in Wicked, Cry-Baby und Hairspray gefeiert, Doug LaBrecque ist legendär als Titelfigur in Phantom of the Opera.