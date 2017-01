A Day To Remeber

"Bad Vibes World Tour"

A DAY TO REMEMBER haben sich mit ihrem ureigenen Genre-Mix und dank eines unermüdlichen Tourneeplans weltweit in die Herzen der Fans harter Musik und mitreißender Melodien gespielt. Die Erfolge wuchsen aus gutem Grund rund um ihre fünf Alben stetig: Das Quintett aus Ocala/Florida verbindet die intensive Härte des Metalcore mit der schmissigen Melodie-Kunst des Pop-Punk und macht auch vor scharfkantigen Zitaten aus Post-Hardcore und Heavy Metal nicht Halt. Mit großem Erfolg: Seit drei Alben sind sie regelmäßige Gäste in den internationalen Charts. So stieg auch ihr 2013 veröffentlichtes, bislang letztes Album "Common Courtesy" hoch in die Hitlisten. Nach einem enormen Tourneeplan rund um diesen fünften Longplayer steht nun für 2016 die nächste Großtat an: A DAY TO REMEMBER nahmen mit den beiden Produzenten Bill Stevenson (Descendendents, Black Flag) und Jason Livemore (Rise Against, NOFX) ihr sechstes Album "Bad Vibrations" in Kalifornien auf, das am 19. August erscheinen wird. Anfang 2017 folgt die nächste Europatournee, für die sieben Deutschland-Konzerte zwischen dem 30. Januar und dem 11. Februar angekündigt wurden, eines davon am 11. Februar bei uns in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle Stuttgart.