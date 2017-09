Extraleben, Zürich

von Extraleben, Zürich

Mit Gewummer durch die Nacht und das Leben Wir jagen die Happiness und verwandeln unser Leben in ein vergoldetes Spektakel mit Einhörnern, Astronauten und Zombies. Alles ist am Arsch aber wichtiger als die Wahrheit ist das Glück. Life is too short to drama.#livingthedreamDer erste Teil des Stücks beginnt im TiKK. Umzingelt von First-World Problems flieht Extraleben dann mit den Gästen in den Saal des Karlstorbahnhofs und errichtet auf der Halloween-Party das Wummerland: ein goldenes Refugium ohne Sorgen, wo der Bass Hymne ist. Das Einhorn lebt hier. Auf der Suche nach ihrem Glück ziehen alle von Höhepunkt zu Höhepunkt und stürzen sich gemeinsam in einem hedonistischen Tiefenrausch auf das Ende zu.#gohardorgohomeMit A Lovely Piece of Shit, ihrer persönlichen Dystopie einer Wohlfühlkultur, tourt Extraleben durch diverse Elektro-Tempel und Festivals unserer Zeit. Mit ihrem glitzernden Exzess beschwören sie den Zeitgeist ihrer Generation und lassen sich durch seine Widersprüche zerreiben: «Die Existenzängste unlängst im Champagner ersoffen, befinden wir uns in jener aufrichtigen Katerstimmung in der man begreift, dass man die Eskapaden der letzten Nacht bedingungslos akzeptieren muss, aber dennoch an die eigene Besinnung in der Zukunft glaubt.»#fuckart

Mit: Benjamin Burger, Felician Hohnloser, Ray Herlitz, Roger BonjourKostüm & Ausstattung: Henriette HermMusik: DJ RaycitoGefördert durch: Stadt Zürich, Fachstelle Kultur Kanton Zürich, Stadt Winterthur, Migros Kulturproduzent, Ernst-Göhner-Stiftung, Pro Helvetia, Theater am Gleis