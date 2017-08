Bei ihrem 5. und letzten Biergarten - Gig in diesem Sommer in der Deizisauer Rettichbar gehen die Tübinger / Ammerbucher Musiker von ACOUSTIC STORM - Jürgen Sturm (Gitarre, Gesang, Bluesharp, Effects) und seine Partnerin Mary Jane (Cajon) - noch einmal in die Vollen.

Das Programm "A magical history tour of acoustic rock" beinhaltet zum einen "Klassiker und selten gespielte Perlen der Rockgeschichte" mit Songs u.a. von den Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan und Neil Young, den Eagles, Tom Petty oder Simon &Garfunkel bis hin zu Led Zeppelin, David Bowie oder auch Pink Floyd und Oasis.

Zu hören sind aber auch immer wieder Eigenkompositionen von Jürgen Sturm aus seiner 2006 erschienen Solo-CD „ACOUSTIC PASTIMES - und natürlich auch Sturms durch Radio, TV und Youtube bekannten schwäbischen Hit "Deine grüne Männlâ" - eine Hommage an den 2003 verstorbenen schwäbischen Rockmusiker Wolle Kriwanek.

Jürgen Sturm solo mit „Mary Jane“ am Cajon - ein Konzert zum Träumen und Schweben, aber auch zum Schwofen und Ausgelassensein.