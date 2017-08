Noch vier Wochen bis zum 16. Würzburger Improtheaterfestival... so lange wollen wir nicht warten! Um die Vorfreude auf das Großevent im Oktober zu schüren, laden wir bereits im September zu einer Festival-Show ein. Mit dabei ist die tolle Inbal Lori aus Israel, unter deren Regie Würzburgs Improspieler*innen die Bühne erobern. „You are, we are“ heißt das Format, dass Inbal mit den Spieler*innen erarbeitet und im Cairo auf die Bühne bringt. Dabei entfacht ein einziger Blickkontakt die Inspiration für eine Szene. Die Darsteller*innen sind nur füreinander da und das Publikum erlebt mit Vergnügen, was passiert, wenn zwei Menschen komplett vergessen, was um sie herum geschieht.Mit dieser Show möchten wir uns herzlich bei den Improspieler*innen bedanken, die das Festival mitgestalten, unterstützen und durch ihren Einsatz überhaupt erst möglich machen. Wir wünschen euch und dem Publikum „a night to remember“!

Showsprache: Deutsch