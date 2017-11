Die Gmünder Bühne meldet sich mit der Weihnachtskomödie „A schöne Bescherung“ von Monika Hirschle, auch bekannt aus dem SWR3 Fernsehen, zurück.

Die Zuschauer erwartet ein „Heiliger Abend“ in einer typisch schwäbischen Familie; mal hektisch, mal besinnlich, aber vor allem sehr humorvoll. Es werden viele bekannte Gesichter zu sehen sein. Die Gmünder Bühne freut sich auf Ihren Besuch.

Die Aufführungen finden statt am 08./09. Dezember 2017, jeweils um 20.00 Uhr, sowie am 10. Dezember um 15.00 Uhr in der Theaterwerkstatt in Schwäbisch Gmünd. Karten gibt es beim I-Punkt am Marktplatz, Tel. 07171 / 603 4250, sowie an der Abendkasse