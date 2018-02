Ein gänzlich "maritimes" Programm im vierten Akademiekonzert: Mendelssohns Meeresstille und glückliche Fahrt und Vaughan Williams monumentale Sea Symphony.

Mendelssohns poetische Konzertouvertüre aus dem Jahr 1828 bezieht sich auf zwei stimmungsvolle Goethe- Gedichte, in denen sich ein wie ausgestorben in der Flaute darniederliegendes Meer in eine von Winden durchpflügte Seelandschaft verwandelt, die das Schiff der Seeleute Fahrt zum in der Ferne aufblitzenden Land aufnehmen lässt. Hier knüpft Vaughan Williams sinfonisches Epos an, das nach Art einer spätromantischen Ode die Seeleute aller Nationen, die Seefahrt und das Meer selbst besingt, dessen Unermesslichkeit Leben, Sterben, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umfasst. 1910 uraufgeführt, im selben Jahr wie Gustav Mahlers 8. Sinfonie, spielt in ihr ebenfalls der Chor als nahezu durchgängig präsentes Element eine zentrale Rolle.

Programm:

Felix Mendelssohn

Meeresstille und glückliche Fahrt op. 27

Ralph Vaughan Williams

A Sea Symphony

Künstler:

Simone Schneider | Sopran

James Rutherford | Bariton

Gaechinger Cantorey

SWR Symphonieorchester

Dennis Russell Davies | Dirigent

Konzerteinführung:18:15 Uhr im Beethoven-Saal, Dr. Henning Bey