Letzten Sommer waren Sie auf dem Festival selbst (und vor 2 Jahren bereits im franz.K) zu sehen, in diesem Jahr kommen sie zum Burning Eagle warm-up: A Tale of Golden Keys. Sie kommen zusammen mit einer zweiten Band, die nicht nur ihres Namens wegen ebenfalls sehr vielversprechend klingt...

Auch über vier Millionen Hörer ihres Debüt-Albums Everything Went Down As Planned bei Spotify haben nichts daran geändert: A Tale of Golden Keys suchen die Stille, den Fokus, die Konzentration. Im kleinen Örtchen Eckersmühlen bei Roth hat das Trio seine Ruhe. In einem alten schiefen Haus arbeiten die Musiker dort an neuem Material.

Anfang 2018 erscheint dann das zweite Album der Nürnberger Band bei Listenrecords. Ein Pop-Album mit genau den richtigen Ecken und Kanten – die hin und wieder an die frühen Elbow erinnern.

Trotz musikalischer Ernsthaftigkeit ist auch das kommende Album vom band-typischen Augenzwinkern geprägt. Mit ironischen Gesten bewegen sich A Tale Of Golden Keys durch den musikalischen Raum und bleiben dabei trotz ihres sehr erfolgreichen Erstlings bodenständig: Die größte Leidenschaft der Band ist es immer noch, live zu spielen.

Auch bei zahlreichen Konzerten zogen A Tale Of Golden Keys bis heute das Publikum mit ihren gefühlvollen englischsprachigen Popsongs in ihren Bann. Die Shows beendete das Trio dabei oft mit einem besonderen Moment: Mitten im Publikum stehend spielte die Band nur mit Akustikgitarre und dreistimmigem Gesang ihren Song Three Weeks. Während des Lieds hörte man vom Publikum keinen Mucks, umso stürmischer folgte danach der Applaus.

Neben den intimen Club-Momenten waren A Tale Of Golden Keys mit Everything Went Down As Planned auch auf zahlreichen Festivals wie dem Waves Vienna, dem Modular Festival , dem Burning Eagle Festival und dem A Summer’s Tale Festival zu Gast.