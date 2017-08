A Touch of Zen

Der junge Gu (Chun Shih) ist ein Gelehrter und lebt im China der Ming-Dynastie mit seiner Mutter in der Nähe eines verlassenen Gebäudes, in dem es angeblich spuken soll. Seine Mutter liegt ihm in den Ohren, endlich eine Anstellung zu finden, doch Gu malt lieber. Nachdem er mysteriöse Geräusche gehört hat, begibt er sich auf die Suche nach deren Ursprung und trifft in dem benachbarten Gebäude auf die Kriegerin Yang Hui Ching (Feng Hsu), die dort seit kurzem lebt. Schon bald erfährt Gu, dass Yang auf der Flucht vor der kaiserlichen Polizei ist, die ihren Vater umgebracht hat. Da sich Gu schnell zu Yang hingezogen fühlt, beschließt er, Yang im Kampf gegen die immer näher rückenden Truppen des Kaisers beizustehen. Beim entscheidenen Kampf können Gu, Yang und ihre Mitstreiter glücklichweise auf die Mithilfe eines buddhistischen Mönchs zählen...