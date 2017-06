Ab an die Urnen – warum Sie wählen gehen sollten!

Die nunmehr neunte Diskussionsveranstaltung der Reihe Schauspiel×Die Offene Gesellschaft steht ganz im Zeichen der Bundestagswahl und diskutiert, wie sich die Wahl auf unsere Gesellschaft auswirkt, was sie an möglichen Veränderungen mit sich bringt und welche neuen Impulse und Gedanken unsere Gesellschaft vielleicht dringend nötig hat. Gleichzeitig dient die Veranstaltung dazu, allen BürgerInnen vor der Wahl noch einmal ein Forum zu bieten, in dem alle Fragen mit Experten aus Kultur, Wissenschaft und Politik diskutiert werden können.

Am 24. September 2017 um 11 Uhr im Schauspielhaus

Eintritt frei