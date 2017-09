Ab in den Süden - Aber bitte mit Schlager!

Eine Urlaubsreise durch die Welt der deutschen Melodien mit den größten Hits von Peter Kraus bis Helene Fischer.

Sommer, Sonne, Strandvergnügen – ab in die Ferien! Die deutschen Urlauber fiebern ihrerwohlverdienten Entspannung am Strand entgegen. Liege an Liege verbringen drei ungleiche Paareeine heiße Woche an der italienischen Riviera. Dort ist es „Schön auf der Welt zu sein“, es geht„Atemlos“ durch die Nacht und „Tage wie diese“ sollten unendlich sein – doch die erstenGewitterwolken lassen nicht lange auf sich warten. Denn „Männer sind Schweine“ und auch„Marmor, Stein und Eisen bricht“ – zum Glück ist „Eine neue Liebe wie ein neues Leben“. Und, weildie Liebe ein seltsames Spiel ist und ein bisschen Spaß sein muss, wirbeln in dieser turbulentenSchlagerkomödie einige Beziehungen gewaltig durcheinander.Was passiert, wenn „Sugar Baby“ und „Zwei kleine Italiener“ beim Küssen der „Roten Lippen“aneinandergeraten? Tanzen Sie Samba mit uns oder das Fliegerlied?Und was hat eigentlich Major Tom damit zu tun?!Ab in den Süden – erleben Sie es selbst!Ein glänzender Sternenhimmel voller bunter Melodien steht über den kuriosen Verwicklungen inEspen Nowacki's brandneuer Comedy-Musik-Show mit humorvollen Dialogen, grandiosenStimmen und natürlich den größten Hits von Peter Kraus bis hin zu den Toten Hosen.Reisen Sie mit uns gemeinsam durch 60 Jahre deutsche Musikgeschichte und freuen Sie sich aufHits, die Sie schon lange einmal wieder hören wollten. Wir laden Sie ein zu dieser Zeitreise: „Ab inden Süden – die rasante Urlaubs-Revue!“AB IN DEN SÜDEN ist eine unterhaltsame Geschichte von drei ungleichen deutschen Paaren, diesich im Urlaub kennen lernen. Turbulente Beziehungsdramen mit urkomischen Dialogen wirbelndie drei Paare kräftig durcheinander.Rund 50 der bekanntesten und beliebtesten deutschen Hits führen durch die rasante Revue: vonRock’n’Roll über Disco, Neue Deutsche Welle, Rock, Pop und Schlager – ein grandioserMitsingabend ist garantiert!