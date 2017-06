Ab in den Süden Ab in den Süden

Ab in den Süden ist das Schlager-Musical über 3 unterschiedliche deutsche Paare, die sich in einer Hotelanlage an der Riviera kennen lernen. Beliebte und aussagekräftige Schlager und Poptexte werden mit einer flotten, schnurrigen und andererseits einfach gestrickten Liebesgeschichte verknüpft, und erinnern an die guten alten Unterhaltungsfilme aus den Fünfzigern.

Rund 50 passende Schlager und Hits erzählen die Irrungen und Wirrungen der Geschichte. Und man glaubt es kaum: viele Texte sind auf dem Punkt und treffen jeden Geschmack. Die Pointen sitzen perfekt, eine brillante Ton- und Lichtshow setzen das Geschehen beeindruckend in Szene und die rasante Show mit sämtlichen Befindlichkeiten der Liebe macht so richtig Lust auf mehr.

Musikalisch ist für jeden etwas dabei. Mit den größten Hits von Peter Kraus bis hin zu den Toten Hosen, von Rock’n’Roll über Disco, Neue Deutsche Welle, Rock, Pop und Schlager – ein grandioser Mitsingabend ist garantiert!

Gesungen wird das Unterhaltungs-feuerwerk von sechs bekannten Musical-Stars, die bereits bei „Elisabeth“ oder „Phantom der Oper“ auf den großen Bühnen der Welt standen. Stimmliche Qualität, tänzerische Fitness gepaart mit gekonnter Schauspielkunst lassen den Abend zu einer genüsslichen Rückschau auf die letzten 60 Jahre deutsche Musikgeschichte werden.