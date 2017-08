Abendlied - Geistliche Vokalmusik

× Erweitern Athos Ensemble

Angelika Lenter, Sopran / Sandra Stahlheber, Alt / Johannes Kaleschke, Tenor / Christian Dahm, Bass / Burkhard Pflomm, Orgel / Benedetta Costantini, Violine / Michael Hanko, Viola

Mit einem aparten Programm, das durch die solistische Besetzung seinen ganz eigenen Reiz bekommt, macht das auserlesene Vokalensemble in Künzelsau Halt – mit Werken von Max Reger und Joseph Rheinberger. Von Haus aus Katholik, kam Reger jedoch früh mit protestantischer Kirchenmusik in Kontakt. Die Beschäftigung mit evangelischem Liedgut und Chorälen wurde zum zentralen Aspekt seines Schaffens. 1905 wurde er in München in das Amt als Nachfolger von Joseph Rheinberger – ein traditionsbewusster Katholik – an die Akademie der Tonkunst berufen, das er nach nur einem Jahr wegen des konservativen Lehrkörpers wieder abgab. Chorsätze, geistliche Lieder, eine Choralkantate und instrumentale Stücke der beiden Komponisten, die die zwei Konfessionen musikalisch so unterschiedlich bedienten, sind im heutigen Konzert zu hören.