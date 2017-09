„Abenteuer China“ - die Reise-Show

Das Theater Sturmvogel kommt im Rahmen der Weinsberger Kulturreihe am Samstag, 25. November 2017 um 20.00 Uhr in die Baukelter nach Weinsberg und zeigt eine multimediale Reise-Show unter dem Motto „Abenteuer China“.

Sechs Wochen waren die beiden Schauspieler kreuz und quer in Südchina und Hong Kong unterwegs - zu Fuß, auf dem Fahrrad, per Anhalter und auf dem Bambusfloß- ausgerüstet nur mit Rucksack und Wörterbuch, und haben sich in den chinesischen Alltag gestürzt. Aus ihren intensivsten Momenten haben sie eine bunte Reise-Show gezaubert: eine hochspannende Mischung aus Unterhaltung und Information. Die Zuschauer lernen „Buu“ und die junge politische Generation Chinas kennen, erfahren mehr über Teezermonienmeister und chinesische Gastfreundschaft und bekommen am Ende selbst Lust, ins Reich der Mitte zu reisen.