Abenteuer Karpaten

Mit vielen Bildern berichten Günther und Angelica Krämer am 6. Dezember in der Volkshochschule von ihren Erlebnissen in den Karpaten.

In den Karpaten trifft Mitteleuropa auf den Osten und die Zeit unserer Groß- und Urgroßeltern auf die Gegenwart. Eine spannende Region! Markierte Wanderwege? Selten! Wanderkarten? Manchmal, aber in mangelhafter Qualität! Die Europäischen Fernwanderwege machen bis jetzt immer noch einen großen Bogen um die Wald- und Ostkarpaten in der Ukraine und in Rumänien. Für die Referenten Grund genug für eine immer wieder abenteuerliche Pfadsuche im wilden Osten Europas. Dabei fanden sie vor allem in Rumänien wunderbare Wanderwege. Mit vielen Bildern berichten die Traumpfadfinder von ihren Erlebnissen in den Karpaten.

Die Referenten sind seit vielen Jahren mit Wandergruppen auf den Traumpfaden der Karpaten unterwegs. Angelica Krämer, in Rumänien geboren, Pädagogin und Dolmetscherin, überwindet die Sprachbarrieren. Günther Krämer, Geograph, Wanderführer und Mitglied des Deutschen Wanderinstituts, liest in Karten, Luftbildern und in der Landschaft wie in einem offenen Buch und findet so die schönsten Karpatenwege. Beide engagieren sich für die nachhaltige Regionalentwicklung in diesem peripheren Gebiet am Rande der EU.