Abenteuer Südsee

Mal seilt sich die Film- und Fotojournalistin in Vanuatu in den brodelnden Krater eines aktiven Vulkans ab, mal entdeckt sie im dichten Dschungel von Papua Neuguinea neue Tierarten oder ist Zeugin einer traditionellen, in ihrer Art weltweit einmaligen Mumifizierung. Ihre Kameras hat sie dabei stets parat und fängt damit einzigartige Bilder ein.

Seit ihrem 18. Lebensjahr bereist Ulla Lohmann, die für Magazine und Sender wie National Geographic, GEO, Stern View, ZDF und BBC tätig ist, die Südsee und hat viele Jahre in der Gegend des „Südpazifischen Feuergürtels“ verbracht. Die Landschaft östlich und nördlich von Australien ist nicht nur durch aktive Vulkane geprägt, sondern auch durch Tier- und Pflanzenarten, die nur dort vorkommen, und durch Menschen, die sich durch die Abgeschiedenheit ihre für uns seltsam anmutenden Rituale erhalten konnten.Ein packender Vortrag, der in eine fremde, faszinierende Welt entführt.

Veranstalter: Olaf Krüger