Vor bald zwei Jahren ist der wohl mit Abstand bekannteste deutschsprachige Chansonnier Udo Jürgens gestorben und er hat ein riesiges musikalisches Werk hinterlassen. Wer kann nicht seine Hits wie „Griechischer Wein“ oder „Aber bitte mit Sahne“ mitsummen? „17 Jahr blondes Haar“ ist ebenso ein Evergreen wie sein Eurovisions- Siegeslied „Merci, Chérie“ und beinahe jedes Kind kennt diese wunderbaren Ohrwürmer. Udo Jürgens war aber auch bekannt für seine kritischen und tiefgründigen Texte, die nicht immer nur von der heilen Welt handelten. Er war aber vor allem ein ganz großer Showman, der bei jedem Konzert alles gab und der sein Publikum begeistern und mitreißen konnte. „Aber bitte mit Udo!“ ist eine Hommage des Trio Palazzo an diesen einzigartigen Künstler und Entertainer. Sie nehmen uns mit auf eine musikalische Reise nach New York, wir steigen ab in einem ehrenwerten Haus und lassen mit 66 Jahren unser Leben noch einmal ganz von vorne beginnen. Das Trio Palazzo hat sich der gehobenen Unterhaltungsmusik des 20. Jahrhunderts verschrieben: Ufa-Schlager, Operette und Musik der Unterhaltungsshows ab den 50er Jahren. Seit 2011 ist das Ensemble gemeinsam musikalisch unterwegs. Andreas Barth (Tenor) studierte Opernfach an der Staatlichen Hochschule für Musik in Würzburg. Noch während seiner Studienzeit wurde er am Ulmer Theater und anschließend am Stadttheater Würzburg engagiert. Theater und Komödie am Kurfürstendamm und Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, sowie viele Tourneen mit Konzerten, Opern und Operettenproduktionen folgten. Mit seiner eleganten Tenorstimme umschmeichelt er das Publikum. Jonathan Beisiegel studierte Trompete an der Musikhochschule Würzburg. Gemeinsam mit dem Pianisten Uwe Kohls und dessen charmanten Arrangements wird die große Epoche der deutschen Unterhaltungsmusik wieder lebendig. Außergewöhnlich sensibel und virtuos verleiht er ihr den ihr ureigenen Charakter. Uwe Kohls, der Pianist, schloss seine Studien an der Musikhochschule in Würzburg als diplomierter Kapellmeister und Pianist ab. Er ist außerdem Preisträger des Franz Grothe-Preises. Diese Ehrung beweist: Er ist geradezu prädestiniert für dieses Genre.