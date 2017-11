Abfaaaahrt! Das kennt man sonst nur vom Bahnhof, wenn der Schaffner ruft. Wie passend, dass die Party 8 Jahre Abfahrt in diesem Jahr nun in der Posthalle direkt am Bahnhof statt findet!

Aber was ist diese Abfahrt überhaupt? Die Veranstaltungsreihe Abfahrt Würzburg wurde vom localen Techno DJ Pappenheimer gegründet, welcher sich seit knapp zwei Jahren deutschlandweit einen Ruf gemacht hat.

Der Pappenheimer spielt facettenreich wie kaum einer - von zart bis hart. Keine große Bühne ist ihm mehr fremd. Er spielt jedes Wochenende in ausverkauften Clubs. Kein Wunder also, dass die Abfahrt nun in Würzburgs größter Event Location der Posthalle statt finden wird.

Stillstand ist niemals gut - und das sollten gerade alle die Techno lieben verstehen. Die Organisatoren wollen nicht stillstehen und möchten sich weiter entwickeln. Deshalb sehen sie nach dem Pappenheimer Geburtstag in der Posthalle Würzburg die großartigen Möglichkeiten, welche diese Location bringt. Man konnte einen Floor kennen lernen und die geballte Energie, welche in diese Veranstaltung gesteckt wurde erleben.

Aber das Team um den Pappenheimer kann noch mehr! Deshalb wird die Abfahrt am 9. Dezember auf 2 Areas in der Posthalle stattfinden. Am Ende geht es beim Techno doch nicht um den Raum! Sondern um die Energie, die Leidenschaft und die Seele!