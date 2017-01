Above and Below

Above and BelowStadtteilkino im Kulturwerk

Kino … von der Innenstadt zurück in den Stadtteil

Seit über 25 Jahren gibt es in Stuttgart das sogenannte Stadtteilkino – Kinovorführungen in öffentlichen Gebäuden durch ehrenamtliche Filmfans. Der Gedanke dahinter war und ist, Kino wieder aus der Innenstadt in die Stadtteile zurückzubringen, gute Filme zu zeigen und Begegnungen zwischen den Bewohnern in den jeweiligen Stadtteilen zu ermöglichen.

Seit letzten Herbst ist auch das Kulturwerk dabei und zeigt nun einmal im Monat besondere Filme im Blauen Salon. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Bildgewaltige und poetische Dokumentation – von ganz oben bis unter die Erde

Filmemacher Nicolas Steiner entführt seine Zuschauer in eine außergewöhnliche Welt verschiedenster Lebens- und Überlebenskünstler am Rande der amerikanischen Gesellschaft: Rick & Cindy in den Flutkanälen tief unter den funkelnden Strassen von Las Vegas, wo die beiden schon seit längerem nur mit dem Allernötigsten auskommen. Dave in einem verlassenen Bunker im ausgetrockneten Niemandsland, der in seinem täglichen Leben ansonsten kaum eine Menschenseele zu Gesicht bekommt. Und April in der unwirtlichen Wüste des US-Bundesstaats Utah, die dort mit einigen Mitstreitern akribisch den Ablauf einer Marsmission simuliert, an der sie selbst wohl nie teilnehmen wird. (Deutscher Filmpreis 2016: Bester Dokumentarfilm, Beste Kamera/Bildgestaltung)

D/CH/AUS 2015, 120 min, FSK 12