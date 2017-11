Abriss-Band

Ein lauer Abend im Juli 1992, wenige Tage vorm Abriss des Wirtshauses „Sonne“: Die Sperrstundewird verlängert, Gundhard Racki und Eo Kröger halten Abschiedsreden, Ilinka steht am Herd,Graziano Manca singt „Marina“ und für die musikalische Untermalung sorgt eine von AndreasKenner zusammentelefonierte Sonne-Abriss-Combo.Und die spielt noch immer, seit nunmehr 25 Jahren, und zwar vorzugsweise am zweitenWeihnachtsfeiertag im Club Bastion. Die Ur-Besetzung der AbrissBand – Markus Heilmann, FredOsen, Gottlob Schmid – wird nun schon seit etlichen Jahren verstärkt durch Claudio Porcaro. DasRepertoire hat sich gewandelt, weg vom Mainstream und hin zum Indie-Rock mit vielen eigenenSongs dabei. Aber Neil Young, Sonic Youth, Nirvana und die Pixies dürfen natürlich nicht fehlen.Ohrstöpsel rein, Hörgerät raus: bleibt alles anders – nach all den Jahren.