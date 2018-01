Abrisswochende

Es ist soweit, die alte Stadthalle in der August-Laukhuff-Straße 12 wird abgerissen. Deshalb veranstaltet die Junge Union gemeinsam mit der Stadt Weikersheim ein so genanntes „Abrisswochenende“ am 12. und 13. Januar 2018.

Am Freitag, 12. Januar findet die "Schwarzlichtparty" statt, folgende Künstler aus der Region konnten dafür gewonnen werden. Da wären Mailänder & Friends. Sie bieten eine spezielle Mischung aus Folk, Punkrock und Pop. Zudem wurden die Blaucrowd Surfer engagiert. Ihre deutschsprachige Pop- und Rockmusik geht unter die Haut und ihre Lieder sind selbst geschrieben. In ihren Songs dreht es sich unter anderem um die alltäglichen Freuden und Probleme, mit dem Erwachsenwerden, aber auch mit den kleinen und großen Dummheiten, die jeder und jede auf dem Weg dahin erlebt. Vor und nach diesen Live-Acts legt DJ Max Mehring auf. Beginn ist um 20.00 Uhr.

Am Samstag, 13. Januar hat die Stadt Weikersheim für die "Abrissparty" die Cover Band „Full Circle“ eingeladen. Sie werden den Saal mit ihrem Mix aus Rock, Soul, Blues und Countryrock zum Rocken bringen. Alles in dieser Richtung - von Bryan Adams bis ZZ Top – gehört zum Repertoire von Full Circle. Im Anschluss an die Band wird der bekannte Würzburger DJ Christian Lutz, Songs der 80er und 90er Jahre auflegen. Der Einlass beginnt ab 20.00 Uhr.

Für beste Bewirtung an beiden Abenden ist durch die Barkeeper der Jungen Union und der Jugendabteilung der DLRG bestens gesorgt.