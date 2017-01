Abschlusskonzert Sebastian Stahl

× Erweitern Sebastian Stahl

Nach viereinhalb Jahren geht das Studium von Sebastian Stahl an diesem Abend seinem Ende entgegen. Zu diesem Anlass hat der Stuttgarter Jazz-Vibraphonist langjährige Begleiter und neue Freunde aus dem Studium zusammengebracht, um gemeinsam mit ihnen sein Abschlusskonzert zu spielen.

Als notorischer Träumer konnte er während des Studiums lernen, seine Vorstellungen in der Musik zu manifestieren und auf der Bühne hörbare Realität werden zu lassen. Dabei überschreitet er die Grenzen zwischen Stilen und Epochen. Vom Mittelalter bis zum Modern Jazz sucht er Verbindungen und Eigenheiten, um sie neu zu kombinieren und daraus eine Traumwelt aus filigranen Gefühlen und tief bewegenden Erlebnissen zu erschaffen.

Dabei liebt er es, mit ausgefallenen Instrumentierungen und Besetzungen zu spielen und die Möglichkeiten zu testen, die sich daraus ergeben – für was das Studium den idealen Spielraum zum Ausprobieren bietet. Und bei alldem vergisst er nicht, die Bestandteile des Jazz, die ihn seit je her am meisten faszinieren: Blues, Swing und Improvisation. Herzlich sind alle eingeladen, die mithören, miterleben und mitfeiern möchten!

Besetzung: Sebastian Stahl (vib); Marie Herzog (alt-sax, fl); Stephanie Zimmermann (p); Jan Mikio Kappes (b); Klemens Fregin (dr); Christian Walther (dr); Florian Banko (tp), Anna Probst (vla); Jonas Urbat (tba); Frieder Klein (b); Juan Mauricio Bahamon Jaramillo (mar, tamtam); Jenny Marsala (voc)

im Anschluss: Vinicius Azzolini Quartett

Vinicius Azzolini stammt ursprünglich aus Porto Alegre in Brasilien. Dort machte er seine ersten musikalischen Schritte und entwickelte dabei bereits ein überaus feines Gespür für Harmonik und Rhythmik, indem er Choro (brasilianische Volksmusik) und Bossa Nova spielte. Seit einem Jahr studiert er nun an der Musikhochschule in Stuttgart Jazz-Trompete und präsentiert heute mit seinem Quartett ein ausgewähltes Programm aus dem Miles Davis Repertoire. Eine dringende Empfehlung für alle Cool-Jazz-Fans.

Besetzung: Vinícius Azzolini (tp); Daniel Weiss (p); Joel Büttner (b); Thilo Adam (dr)