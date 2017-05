Abschottung der USA: Immigrations- und Asylrechte in US-Zufluchtsstädten

Jahrhundertelang war Amerika ein Symbol der Freiheit, ein Ort, in dem jeder willkommen ist. Seit den Terroranschlägen von 9/11 haben die USA ihre Einreisebestimmungen verschärft und immer weniger Flüchtlinge konnten die Kriege und Katastrophen ihrer Heimatländer hinter sich lassen. Donald Trump hat das Bild von Gotham heraufbeschworen, einer Stadt, die von Kriminalität, Korruption und Gewalt zerrüttet ist, um den „Muslim-ban“ zu rechtfertigen und weitere Flüchtlinge an der Einreise zu hindern. Amerikanische Städte, die für ihre Willkommenskultur bekannt sind, wehren sich immer mehr gegen diesen Angriff auf den American Dream. Prof. Joyce Mushaben aus St. Louis wird am Mi. 28.6. um 19:15 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen zu Gast sein. Im Mittelpunkt des Vortrags stehen die politischen, ökonomischen und verfassungsbasierten Spannungen, die in den Angriffen des Weißen Hauses auf die „Zufluchtsstädte“ der USA immer mehr zu Tage treten. Dies wird am Beispiel der Städte des Mittleren Westens gezeigt.

In englischer Sprache