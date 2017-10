Lebendige Musik, enorme Freude am Spiel, unerwartete Wendungen von flirrender Schönheit und halsbrecherische Parcours – das ABSTRAKT ORCHESTER navigiert im Zickzackkurs zwischen zeitgenössischem Jazz, hingebungsvoller Improvisation, verschmitzten Chorälen und Liedern aus einer verdrehten Welt. Das zehnköpfige Orchester aus Baden-Württemberg wurde im Lauf des Studiums von Moritz von Woellwarth an den beiden Musikhochschulen Stuttgart und Mannheim gegründet und ist seit dieser Zeit in seiner konstanten Besetzung ein Ausdruck der Kreativität seiner Mitglieder.

Mit Moritz von Woellwarth (Posaune, Komposition); Johannes Stange (Trompete, Flügelhorn); Markus Ehrlich (Tenorsax, Klarinette, Flöte); Steffen Dix (Tenorsax, Sopransax); Heiko Giering (Bassklarinette, Barisax); Johannes Billich (Melodika, Piano); Zacharias Zschenderlein (E-Gitarre); Georg Bomhard (Kontrabass); Peter Hinz (Percussion).