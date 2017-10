AC/DC mit The Jack

× Erweitern The Jack The Jack

The Jack, der AC/DC-Dampfhammer aus Süddeutschland - am 18. November im Stage

The Jack covern die Songs der australischen Rocklegenden nicht nur, nein, sie zelebrieren sie regelrecht. The Jack das ist Starkstrom Rock´n´Roll bis zur Kernschmelze, gewissermaßen voll auf die Zwölf. Ihr Repertoire deckt die gesamte Schaffensperiode von AC/DC von den Anfängen bis heute ab. Natürlich haben The Jack die großen Klassiker wie „TNT“ oder „Hells Bell“ im Gepäck aber auch den neuesten Kracher „Play Ball“ . Hardcore-Fans werden mit Stücken wie „Nigth Prowler“ und anderem selten gespieltem Material sattsam bedient. Dabei schaffen es The Jack atem- und ohrenberaubend den Songs durch explosive Interpretation, extreme Spiellaune und virtuose Improvisation ihre eigene Note zu verpassen, ohne den Spirit des Originals zu verfälschen. Dass The Jack aber auch wissen wie man eigene Songs schreibt, haben sie beeindruckend mit ihrem CD-Erstling „The Jack is back in town“ bewiesen. Die kraftvollen Hardrockperlen können locker mit den großen Vorbildern konkurrieren und fügen sich perfekt in die Liveshows der fünf Geislinger ein. Damit wird jedes Konzert zu einem einzigartigen Erlebnis, das man sich auf keinen Fall entgehen lassen darf.