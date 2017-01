Achim Sam: Iss was?!

× Erweitern Achim Sam

Achim Sam, Ernährungsexperte, Figur-Fighter und Bestsellerautor, tourt mit seinem Erfolgsprogramm „ISS WAS?!“ jetzt durch Deutschland.

Natürlich essen und bewegen, aus Fett Muskeln machen und im Alltag einfach entspannter werden - so lautet das Motto seiner neuen Infotainment-Show! Sam sagt`s auf seine lockere Art und bringt Themen die uns alle bewegen charmant und leicht verständlich auf ihren Garpunkt.

Die Zuschauer erfahren, wie man den Jojo-Effekt in die Knie zwingt und warum man nicht hungern darf, wenn man schlanker werden will. Achim Sam sagt Ihnen, was Hüftpolster lieben und wie man sie zum Schmelzen bringt und warum Köche die glücklicheren Menschen sind.

Für Sportmuffel hat er nützliche Tricks parat, die sie in Bewegung bringen. Und er zeigt auf, was man eigentlich noch mit bestem Gewissen essen kann.

Achim Sam ist Ernährungswissenschaftler, Erfinder der bekannten 24STUNDENDIÄT, mehrfacher Buchautor, Genussmensch und erfahrener Fettkiller. Er war immer wieder mal dick und weiß deshalb ganz genau, wovon er spricht. Nach einem Herz-Kreislauf-Kollaps entwickelte er CLEAN YOUR LIFE, ein Konzept, mit dem er in kürzester Zeit seine neue Bestform erreichte und es damit sogar aufs Cover eines großen Fitnessmagazins schaffte.

Mit seinem Liveprogramm „ISS WAS?!“ kriegt jetzt jeder auf eine entspannte und figurfreundliche Art sein Fett weg! Der Kickstart in ein natürlich gesundes und fittes Leben.