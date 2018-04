Achtsamkeitswanderung auf der Achalm

Eine Barfußwanderung der besonderen Art. Nach einer kleinen Einführung in die Welt des Barfußgehens, geht die Wanderung auf der Achalm rund um Eningen los und man genießt dieses besondere Naturerlebnis. Barfussinitiative Reutlingen bietet eine außergewöhnliche Wanderung an. Frau Sabine Bürkle führt Sie in die Welt des Barfußgehens mit all seinen positiven Effekten.

Barfuß nach draußen gehen, bedeutet in jedem Fall mit dem Boden in direktem Kontakt zu sein, bedeutet auch seinem Körper etwas Gutes tun und kann helfen, auch mit allen anderen Sinnen die Umgebung aufmerksamer wahr zu nehmen.

Sich darauf einlassen und dieses besondere Naturerlebnis genießen ist das Motto dieser Wanderung.

Treffpunkt ist die Achalmschule in Eningen