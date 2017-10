Unter dem Titel „Acoustic Night“ treffen am Samstag, 28. Oktober, um 19 Uhr, Gesang, akustische Gitarrenklänge und melodisches Pianospiel aufeinander.

Nach zwei ausverkauften Konzerten in Mosbach gibt es nun die Gelegenheit, Rupert Laible, Tamara Kühner und Fritz Peischl bei einem intimen Konzert in der Harmonie in Mittelschefflenz (Zeilweg) zu erleben. Mit Stücken von Bob Dylan bis Tim Bendzko, von Carole King bis Adèle setzen die beiden Musiker aus Mosbach und die Schefflenzer Sängerin auf individuelle und authentische Songinterpretationen, mal mehrstimmig mit druckvollem Instrumentalspiel, mal minimalistisch mit purem Gesang und Rhythmus. Der Gesangverein Mittelschefflenz sorgt als Gastgeber für die Bewirtung während des Konzerts. Der Eintritt kostet 12 Euro. Platz-Reservierung sind möglich unter 06261 64229 (Peischl) oder tamarakuehner@gmx.de. Infos im Internet unter www.fritz-peischl.de oder auch unter www.facebook.com/Singer.Tamara.Kuehner