„ACOUSTIC STORM – das bedeutet eine geballte Ladung Classic Rock mit Einflüssen aus Folk, Blues und Country.

Kaum eine Band jedoch hat so viel Neil Young oder Bob Dylan im Gepäck wie das Tübinger Duo ACOUSTIC STORM, das mittlerweile nicht nur in der Region, sondern durch Konzerte in Frankreich und England auch im Ausland Fans gewonnen hat.

Bereichert wird das „Party"-Programm durch weitere Klassiker von Crosby, Stills & Nash, Tom Petty, den Eagles, Kinks, Stones, Beatles, Eric Clapton, Fairport Convention, REM, Pink Floyd etc. - oder auch Eigenes. Mal sanft, mal fetzig, mal zum Zuhören, mal zum Träumen oder sogar zum Schwofen.

Nur mit Akustikgitarre, Akustikbass, Bluesharp und zweistimmigem Gesang – präsentiert von JÜRGEN STURM (auch ROCKING DADDIES) und WOLF ABROMEIT (auch RETIRED SOON) - zwei Tübinger Musiker mit Feeling, die man ebenfalls in der Neil Young – Tribute Band POWERFINGER antrifft.

Im März 2004 erschien die Debut-CD „BLOWING FREE" mit 14 Titeln, die einen Querschnitt des Live-Programms und eine Stunde Spielzeit bieten, so dass man ACOUSTIC STORM nunmehr auch zu Hause hören kann.

Darüber hinaus haben ACOUSTIC STORM seit 2008 eine einzigartige Konzertreihe namens „Storm Legends" ins Leben gerufen. Dabei spielt die Band ein komplettes Konzert ausschließlich mit Songs von einem Künstler bzw. einer Band. Zu den „Storm Legends" gehörten bisher Bob Dylan, die Kinks, Beatles, Rolling Stones, Tom Petty & Eagles, die Byrds, Crosby, Stills & Nash und Neil Young.

2011 betritt die ACOUSTIC STORM mit ihrem Projekt der „Live Musicbox" abermals Neuland. Dabei bringt die Band ca. 120 Songs mit, aus denen die Besucher per Ankreuzverfahren ihre 5 Favoriten auswählen. In einer Art Hitparade spielt ACOUSTIC STORM dann die 30 meist gewählten Songs.