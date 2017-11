Die Lauffener Weingärtner eG lädt zur traditionellen Adventsweinprobe nach Lauffen/Nackar in die Vinothek - Im Brühl 48 ein:Am 2. Dezember 2017 von 10.00 bis 17.00 Uhr werden in weihnachtlichem Ambiente das reichhaltige Sortiment im „Wengertersaal“ der Vinothek vorgestellt – auch schon mit den ersten Weinen (Faßproben) des 2017er Weinjahrgangs.***Wir erheben einen Verkostungskostenbeitrag von EURO 10, der Ihnen aber auf den Kauf (am selben Tag) angerechnet wird, das heißt bei einem Einkauf ab diesem Betrag ist die Probe vollständig kostenfrei. ******Es erwarten Sie besondere Angebote.***Und schon bald ist Weihnachten! Das Verkaufsteam der Vinothek in Lauffen nimmt gerne Ihre Weinwünsche oder Weinbestellungen entgegen oder gestaltet individuelle Geschenkkörbe mit weihnachtlicher Dekoration.Die Vinothek in Lauffen ist auch am 24. und 31. Dezember bis 13.00 Uhr geöffnet.