ADAC-Rallye "Käthchen Classic"

Die ADAC Rallye ist eine sportliche Gleichmäßigkeitsrallye für Old- und Youngtimer. Als Rallyezentrum wurde wie im Vorjahr das Bürgerhaus Böckingen ausgewählt. Der Motorsportclub Heilbronn e.V. als Veranstalter erwartet rund 60 Rallyeteams aus ganz Deutschland und dem nahen Ausland zu dieser rund 380 km langen Rallye, bei der mehrere Orientierungsprüfungen sowie über 40 Lichtschrankenmesspunkte absolviert werden müssen. Die Rallye beginnt am Samstag ab 8 Uhr mit der Fahrzeugabnahme am Rallyezentrum. Die erste Etappe startet dann um 12 Uhr in Böckingen. Zielankunft ist ab 16:45 Uhr auf dem Heilbronner Marktplatz, wo die Teilnehmer vom Heilbronner Käthchen begrüßt werden und die Fahrzeuge zur Besichtigung abgestellt werden. Am Sonntag startet der Rallyetross um 8:30 Uhr am Wartberg. Zielankunft ist ab 13 Uhr dann wieder am Rallyezentrum. Zuschauer sind vor allem beim Zieleinlauf herzlich willkommen!