ADAC Supercross Stuttgart 2017

Auch in diesem Jahr wird es wieder heiß bei der 35. Auflage des ADAC Supercross. Wenn die Motocross Saison vorüber ist kämpft die Elite im deutschen und internationalen Motocross Sport beim legendären ADAC Supercross Stuttgart um die Krone. Dafür wird die Hanns-Martin-Schleyer-Halle komplett auf den Kopf gestellt. Gefüllt mit 2.000 Kubikmeter Lehmerde verwandelt sich die Halle in eine spektakuläre und anspruchsvolle Rennstrecke. Sprunghügel, enge Kurven und kurze Distanzen fordern von den Fahrern alles. Auf Sie als Zuschauer wartet ein abwechslungsreiches Programm, das Spannung und erstklassige Unterhaltung garantiert. Den krönenden Abschluss bilden an jedem Veranstaltungstag die Freestyler mit ihrer spektakulären Flugshow.