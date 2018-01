Adam Haslett: Stellt euch vor, ich bin fort

Alles beginnt mit einem Unglück auf einer Landpartie in Maine. Nein, früher: Es beginnt in den 1960er Jahren in London, als die junge Amerikanerin Margaret erfährt, dass ihr Verlobter John manisch-depressiv ist. Vor die Wahl gestellt, entscheidet sie sich für ein Leben an seiner Seite, mit seiner Krankheit. Erzählt wird das Schicksal einer Familie über zwei Generationen, es ist die Geschichte einer mal glanzvollen, häufiger schwierigen Existenz, durchzogen von den Spuren eines großen Verlustes.

Haslett beschreibt Mutterliebe und Geschwisterbande mit derselben Glaubwürdigkeit und Präzision wie Hummerfischen, Funk und Techno. Ein Meisterwerk des psychologischen Realismus, genauso einfühlsam wie einfallsreich.

Adam Haslett, geboren 1970, studierte Literatur und Jura in Yale, Swarthmorge und an der University of Iowa. Seine Bücher wurden in 18 Sprachen übersetzt und mehrfach ausgezeichnet. Haslett lebt in New York City. 2009 war er zusammen mit Jonathan Franzen und Daniel Kehlmann zur Poetik-Dozentur in Tübingen.