Adam IV - Urban-Jazz aus Wien

Auch in diesem Jahr hat die Baden Württemberg Stiftung eine Förderung für Jazzstadt Stuttgart Konzerte bewilligt Schwerpunkte sind „Jugend „ und „Starke Frauen“ was ja auch Schwerpunkte der Kiste sind .Es sind monatlich Zwei Konzerte für junge Bands in der Kiste vorgesehen Wer sich angesprochen fühlt ist auch gemeint und sollte mit Michael Greulich unter: mgjazzstadt@gmx.de Kontakt aufnehmen. Heute: Adam IV UrbanJazz aus Wien, Mannheim, Köln, Stuttgart Mit Niklas Roever kommt ein Pianist in die Kiste, der sich trotz seiner erst 18 Jahre in der bayrischen Heimat bereits einen beachtlichen Ruf erspielen konnte. Zu seinen Förderern gehören die Münchner Szenegrößen Prof. Joe Viera und Tizian Jost (Jungstudium an der HMT München, mittlerweile ordentlicher Student in Köln). Daneben lud ihn aber auch Chick Corea schon zum vierhändigen Improvisieren ein. Mit nach Stuttgart bringt Roever den 26-jährigen Saxophonisten David Schäl, Student von Andy Middleton in Wien. In der Kiste treffen die beiden Oberbayern auf einen Wahl-Mannheimer Ruhrpottler und einen Schwaben. Das Quartett wird sich nicht nur über die Vorzüge von gerollten Rs, ver“sch“ten S, oder dem L in Brezn austauschen, sondern den Stuttgarter Hörern auch ein oder zwei Happen Jazz mund(art)gerecht servieren. David Schäl - Saxophon Niklas Roever - Piano Jan Dittmann - Bass Thilo Adam - Drums