Adobe Lightroom Fotos professionell bearbeiten

Adobe Photoshop Lightroom ist DAS Programm für professionelle Fotografen. Sie können ihre Bilder damit verwalten, entwickeln und präsentieren. Lightroom erlaubt ihnen, in wenigen Schritten alles aus den Aufnahmen raus zu holen. Dank intuitiver Funktionen und neuester Werkzeuge lassen sich genaue Anpassungen an Weißableich, Rauschreduzierung, Schärfenverteilung, Tonwerten etc. machen.

Für die Ausgabe Ihrer so optimierten Fotos gibt es gleich mehrere Möglichkeiten: Eine Diashow oder eine Webgalerie, eine hochwertige PDF oder eben ein Druck. Der komplette Workflow also in einem Programm für Profis und ambitionierte Hobbyfotografen.

Gerne können Sie eigene Fotos auf einem USB-Stick mitbringen!

Voraussetzungen: routinierter Umgang mit dem PC.