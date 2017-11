Adrienne Braun - Gesprochenes Geschreibsel

Schreiben kann sie. Jetzt will sich Adrienne Braun erneut auf der Kabarettbühne beweisen. Die Stuttgarter Kolumnistin Autorin ringt im Leben und in ihren Texten mit Steuererklärungen, Spamfilter und Street credibility. Soll sie die Küche in Mauve oder Greige streichen, auf Elwetritsche-Jagd gehen oder ihr Elster-Zertifikat verlängern? Selbst wenn damit zu rechnen ist, dass Adrienne Braun in ihrer Matinee die empfohlene Tagesdosis von 20.000 Wörtern überschreiten wird, will sie eine unterhaltsame Performance servieren mit Schlagern und Schüttelreimen, Dialekten und Gedichten.